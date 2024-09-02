Житель Керчи попался на передаче военных данных спецслужбам Украины

Федеральной службой безопасности (ФСБ) России задержан житель Керчи за шпионаж в пользу Украины. Как говорится в сообщении спецслужбы, россиянин передавал данные о размещении средств противовоздушной обороны на территории Крыма.
В ФСБ уточнили, что задержанный гражданин инициативно установил контакт с представителями спецслужб Украины, и действовал по их заданиям.
«У задержанного изъяты средства связи, содержащие переписку с украинским куратором, полностью изобличающую его противоправную деятельность», – отмечается в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена в форме шпионажа), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Керчь, Светлана Антонова
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