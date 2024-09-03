В Китае школьный автобус наехал на пешеходов – есть жертвы

В Китае школьный автобус наехал на пешеходов.

Как сообщают очевидцы, транспортное средство вместимостью 50 человек, столкнулось с пешеходами во вторник, 3 сентября, по пока неизвестной причине. В результате погибли, по меньшей мере, 11 человек, в том числе пять учеников, 13 человек были ранены, сообщило государственное телевидение CCTV.

Трагедия произошла у входа в среднюю школу в городе Тайань, расположенном примерно в 400 километрах к юго-востоку от Пекина в провинции Шаньдун, на востоке страны.

«На данный момент погибло 11 человек, в том числе шесть родителей и пять учеников», – сообщило CCTV, добавив, что один человек находится в критическом состоянии.

Водитель автобуса задержан полицией, сообщает китайское государственное телевидение.

Пекин, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube