В Китае школьный автобус наехал на пешеходов – есть жертвы

В Китае школьный автобус наехал на пешеходов.
Как сообщают очевидцы, транспортное средство вместимостью 50 человек, столкнулось с пешеходами во вторник, 3 сентября, по пока неизвестной причине. В результате погибли, по меньшей мере, 11 человек, в том числе пять учеников, 13 человек были ранены, сообщило государственное телевидение CCTV.
Трагедия произошла у входа в среднюю школу в городе Тайань, расположенном примерно в 400 километрах к юго-востоку от Пекина в провинции Шаньдун, на востоке страны.
«На данный момент погибло 11 человек, в том числе шесть родителей и пять учеников», – сообщило CCTV, добавив, что один человек находится в критическом состоянии.
Водитель автобуса задержан полицией, сообщает китайское государственное телевидение.
Пекин, Елена Васильева
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