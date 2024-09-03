В Ставрополе при пожаре из-за электросамоката погибли два человека

В Ставрополе произошел пожар в многоквартирном доме. В результате погибли два человека. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Возгорание произошло ночью в квартире пятиэтажного дома на улице Гражданской. «В результате пожара пострадали шесть человек (из них трое – дети), погибли два человека (взрослые)», – говорится в сообщении.

Из дома эвакуировали 112 человек. В тушении пожара задействовали 37 специалистов и 14 единиц техники.

По предварительной информации, возгорание возникло из-за замыкания в электросамокате.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube