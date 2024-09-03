В США десятилетний мальчик застрелил бывшего мэра и его дочь

В США десятилетний ребенок обвиняется в убийстве 82-летнего бывшего мэра и его 31-летней дочери. Обстоятельства этих событий до сих пор неясны.

Трагедия произошла в Миндене, штат Луизиана, 1 сентября 2024 года.

Жертвами стали бывший мэр Луизианы Джо Корнелиус, 82 года, и его дочь Кейша Майлз, 31 год. Их тела были обнаружены с множественными огнестрельными ранениями. При этом шестилетний ребенок, находившйся на месте преступления, не пострадал.

По данным NBC News, начальник местной полиции Джаред МакИвер опознал мальчика как родственника бывшего члена городского совета. Но он отказался предоставить дополнительную информацию об их происхождении. Он также не уточнил мотивы этого поступка.

«Наш город в шоке. Как мог 10-летний ребенок совершить такой злостный поступок?» – посетовал шериф.

Будущее мальчика непонятно. В настоящее время он задержан за убийство первой степени, и, по данным прессы, у него нет адвоката, который мог бы представлять его интересы, по крайней мере, на данном этапе.

На первоначальном допросе мальчик отрицал свою причастность к стрельбе, но потом сознался в убийстве в присутствии его бабушки.

Луизиана, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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