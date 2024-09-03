Турция сообщает, что арестовала агента-казначея Моссада

Гражданин Косово, подозреваемый в осуществлении переводов от имени израильских спецслужб, арестован в Турции в минувшую пятницу. Об этом сообщает во вторник, 3 сентября, турецкое государственное агентство Anadolu .

По данным Anadolu, турецкие спецслужбы (MIT) следили за подозреваемым с момента его въезда в страну пятью днями ранее. Они и заметили, как он переводил деньги людям, работающим на израильский Моссад в Турции и Сирии.

Эти денежные переводы из стран Восточной Европы и, в частности, из Косово, предназначались для оплаты неких съемок с дронов, а также на «психологические операции против палестинских политиков», указывает официальная турецкая пресса.

Напомним, что около тридцати человек, подозреваемых в шпионаже в пользу Израиля, были арестованы в январе в Турции. Кроме того, в 2021 и 2022 годах турецкая полиция арестовала несколько человек-агентов Моссада по подозрению в шпионаже за палестинцами, проживающими в Турции.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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