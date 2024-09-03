В Индии 12 человек погибли в попытке стать таможенниками

Во вторник, 3 сентября, Индия начала расследование после гибели во время физических испытаний двенадцати кандидатов на должности таможенников.

В рамках вступительных экзаменов соискатели должны были, в числе прочего, пробежать марафон в 12 км. Погибшие молодые люди были среди 500 тысяч кандидатов, претендующих на 583 вакансии в государственном таможенном управлении – таким образом, конкурс составлял 850 человек на одну должность.

Сейчас набор новых кадров в таможню остановлен. Начальник полиции Джаркханда Анураг Гупта подтвердил факт смерти 12 человек и сообщил, что расследование уже начато.

Сообщается также, что многих кандидатов после марафона пришлось госпитализировать из-за пониженного давления и обезвоживания.

Газета Times of India добавляет, что увидела в этих смертях «симптом» более серьезной проблемы – безработицы. «Это не соревнования. Это битва за выживание – попытка обеспечить средства к существованию людям трудоспособного возраста», – пишется в редакционной статье.

Индия, пятая по величине экономика мира, имеет один из самых быстрых темпов роста. Однако в стране высокий уровень безработицы, и она изо всех сил пытается предложить миллионам людей достаточное количество хорошо оплачиваемых рабочих мест с полной занятостью.

Должности государственных служащих, даже на нижних уровнях, пользуются большим спросом, и некоторые люди сделают все, чтобы получить их. В ходе прошлых кампаний по набору персонала кандидаты влезали в долги, чтобы дать взятки посредникам или купить копии конкурсных вступительных экзаменов.

Нью-Дели, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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