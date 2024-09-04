Из нелегального дома престарелых в Казани спасли более 20 измученных пенсионеров

В Казани из нелегального дома престарелых спасли 22 пенсионера, которые жили в невыносимых условиях. Об этом сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на источник.

Правоохранительные органы провели проверку после того, как в частном доме скончалась пожилая женщина. Наследники обнаружили, что имущество покойной присвоили посторонние люди.

Полицейские и следователи пришли в дом, который оказался нелегальным заведением, где в ужасных условиях содержались пенсионеры. Пожилых людей приковывали наручниками к кроватям, а в помещениях была полная антисанитария.

Трех сиделок, которые должны были ухаживать за постояльцами, задержали. 22 пожилых человека госпитализированы. Выяснилось, что за время работы пансионата там скончались 20 пациентов. Более того, в ходе осмотра правоохранители обнаружили в доме еще один труп.

Следователи выясняют, кто организовал нелегальный бизнес на стариках и присваивал себе их имущество.

Казань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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