российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 4 сентября 2024, 19:54 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Хрупкая ситуация: глава МАГАТЭ оценил обстановку на Запорожской АЭС

Фото: сайт Запорожской АЭС

Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС в условиях боевых действий остается нестабильной и хрупкой. Об заявил глава Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, МАГАТЭ обеспокоена проблемами, связанными с охлаждением реакторов электростанции. В то же время Гросси отметил, что персонал станции предпринимает меры по контролю над ситуацией.

Как отметили в министерство обороны РФ, на маршруте движения миссии МАГАТЭ был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российской стороной. В районе перехода при осмотре дороги российскими сапёрами были зафиксированы взрывоопасные боеприпасы иностранного производства, обнаруженные в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС.

В составе миссии прибыли четыре инспектора, задачей которых является наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС. В ходе ротации директор МАГАТЭ посетил башенную градирню №1, которую вооруженные силы Украины атаковали 11 августа с помощью беспилотных летательных аппаратов. Проведенный российской стороной анализ места происшествия показал, что БпЛА были оснащены зажигательным веществом, ставшим причиной пожара. Гросси и специалисты МАГАТЭ подтвердили, что нахождение источника возгорания у основания градирни маловероятно.

Энергодар, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

ВС РФ сорвали попытку атаки морских дронов ВСУ на Крым / Верховная Рада не решилась отправить в отставку главу МИД Украины Кулебу / Минобороны РФ показало кадры бегства ВСУ при взятии Пречистовки (ВИДЕО) / Бои в Курской области: за сутки армия России уничтожила 450 боевиков и 15 единиц бронетехники ВСУ / Захарова предупредила Киев о «болезненных» ответных шагах на новую агрессию / Британские врачи бьют тревогу из-за супербактерий у солдат ВСУ / Джонсон призвал мобилизовать молодежь на Украине и снести Крымский мост / Зеленский заявил о планах бессрочно удерживать приграничные районы Курской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Конфликт на Украине, Политика, Скандалы и происшествия, Экономика, Украина,