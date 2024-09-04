Хрупкая ситуация: глава МАГАТЭ оценил обстановку на Запорожской АЭС

Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС в условиях боевых действий остается нестабильной и хрупкой. Об заявил глава Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, МАГАТЭ обеспокоена проблемами, связанными с охлаждением реакторов электростанции. В то же время Гросси отметил, что персонал станции предпринимает меры по контролю над ситуацией.

Как отметили в министерство обороны РФ, на маршруте движения миссии МАГАТЭ был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российской стороной. В районе перехода при осмотре дороги российскими сапёрами были зафиксированы взрывоопасные боеприпасы иностранного производства, обнаруженные в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС.

В составе миссии прибыли четыре инспектора, задачей которых является наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС. В ходе ротации директор МАГАТЭ посетил башенную градирню №1, которую вооруженные силы Украины атаковали 11 августа с помощью беспилотных летательных аппаратов. Проведенный российской стороной анализ места происшествия показал, что БпЛА были оснащены зажигательным веществом, ставшим причиной пожара. Гросси и специалисты МАГАТЭ подтвердили, что нахождение источника возгорания у основания градирни маловероятно.

Энергодар, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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