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Четверг, 5 сентября 2024, 07:10 мск

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В Новороссийске идет отражение атаки безэкипажных катеров

Военные в Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров. Об этом в своем тг-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко. По его словам, жителям береговой линии необходимо не выходить на улицу, укрыться в помещениях без стекол. Дополнительно новороссийцев предупредили не выходить на набережную, на снимать работу военных и выкладывать кадры в социальные сети.

В последний раз Новороссийск сталкивался с угрозой морских дронов в июле. Тогда Минобороны сообщило о ликвидации двух беспилотников.

Отметим, что в Новороссийске в акватории регулярно проводятся военные учения по отражению атак с моря.

Новороссийск, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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