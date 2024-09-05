Северная Корея отправила на юг еще четыре сотни воздушных шаров с мусором

Северная Корея отправила на юг новые воздушные шары, нагруженные мусором, сообщила южнокорейская армия в этот четверг, 5 сентября. В общей сложности Пхеньян запустил около 420 воздушных шаров в среду вечером и еще больше в четверг утром, сообщил Объединенный комитет начальников штабов в Сеуле. Двадцать таких воздушных шаров уже приземлились в Южной Корее – в основном, они долетают до севера страны.

В мешках, прикрепленных к воздушным шарам, содержались «в основном бумажные и пластиковые отходы», сообщают южнокорейские военные. Это тринадцатый запуск Северной Кореей воздушных шаров с мусором с мая – счет шарам уже идет на тысячи. Пхеньян сообщает, что мусорные шары являются ответом на пропагандистские воздушные шары, запускаемые в сторону их страны южнокорейскими активистами.

Напомним, что отношения между двумя Кореями находятся на самом низком уровне за последние годы: Северная Корея недавно сообщила о размещении 250 пусковых установок баллистических ракет на своей южной границе. В ответ на эти действия Южная Корея возобновила пропагандистское вещание вдоль границы, полностью приостановила действие военного соглашения, направленного на снижение напряженности, и возобновила учения с боевой стрельбой на приграничных островах и вблизи демилитаризованной территории, разделяющей Корейский полуостров.

Сеул, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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