Сыну Джо Байдена грозит до 17 лет тюрьмы

Сыну Джо Байдена Хантеру грозит до 17 лет тюремного заключения. Ему предъявлен иск за неуплату налогов на сумму 1,4 миллиона долларов – деньги он не заплатил в последние десять лет.

Младший сын Джо Байдена уже был осужден в этом году за ложь о своей наркозависимости при покупке оружия – преступление было совершено в штате Делавэр. Приговор ему еще не вынесен. Во время слушаний по этому делу вскрылись детали о роскошном образе жизни Хантера Байдена, его неудачных отношениях с женщинами и даже его пристрастие к кокаину.

Теперь все эти пикантные детали из жизни сына президента США предстоит выслушать суду присяжных в Лос-Анджелесе. Чтобы оправдать неуплату налогов, защита Хантера ссылается на его халатность, вызванную его наркозависимостью и большой психологической травмой на фоне смерти его любимого брата Бо от опухоли головного мозга.

Сам Хантер Байден говорит, что не прикасался к наркотикам с 2019 года. Он также выплатил властям причитающиеся налоги и штрафы, что позволило достигнуть соглашения о признании вины, которое избавило бы его от тюремного заключения. Но это соглашение рухнуло в последний момент, и, по данным американской прессы, сын президента с тех пор пытался заключить новое соглашение, но пока безуспешно.

Первые дебаты в суде Лос-Анджелеса ожидаются в понедельник.

Лос-Анджелес, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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