61-летний австриец арестован в Японии за секс в храме

В Японии 61-летний австриец был арестован за то, что занимался сексом в храме с японкой в возрасте 40 лет, сообщила местная полиция телеканалу CNN.
Пару застали за занятием сексом 22 августа. Все случилось на территории храма в Кесеннуме – небольшом прибрежном городке примерно в 500 километрах (310 милях) к северу от Токио. Обоим нарушителям предъявлено обвинение в неуважении к месту поклонения.
Полиция сообщила CNN, что они арестовали мужчину, опасаясь, что он может скрыться, но не арестовали женщину, придя к выводу, что риска ее побега нет.
В случае, если мужчина окажется туристом – за нарушение закона ему грозит репатриация, а также штраф. Женщине-японке также грозит штраф.
Токио, Елена Васильева
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