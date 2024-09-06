Пьяная женщина украла гроб с покойником

В Лас-Вегасе камеры видеонаблюдения засняли странный поступок неизвестной женщины, которая пришла в одно из местных похоронных бюро и украла гроб с телом.

Инцидент случился 27 августа, спустя несколько дней полиция идентифицировала виновницу – ею оказалась некая Патрисия Сьерра, ей 47 лет. Объясняясь с правоохранителями, женщина сообщила, что не помнит ограбления, потому что потеряла сознание, выпив шесть кружек пива. Кроме того, сообщила женщина, она также часто употребляет наркотики, что еще сильное усложняет проблемы с памятью.

По данным издания USA Today, гроб женщина бросила неподалеку от похоронного бюро.

Сьерре предъявлены обвинения в краже со взломом, хищении в особо крупных размерах и надругательстве над человеческими останками.

Согласно протоколам суда, ее залог установлен в размере 11 000 долларов, а предварительное слушание по ее делу состоится 18 сентября.

Лас-Вегас, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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