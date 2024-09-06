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Пятница, 6 сентября 2024, 10:29 мск

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В Кении сгорело общежитие – погибло 17 школьников

В Кении, по меньшей мере, 17 школьников погибли в результате пожара, уничтожившего их общежитие в центре страны, сообщила полиция в пятницу, 6 сентября. «В результате этого инцидента 17 человек погибли, а другие были доставлены в больницу с серьезными травмами», – заявила представитель полиции Резила Оньянго.

«Тела, найденные на месте происшествия, были сожжены до неузнаваемости», – добавила она. По ее оценкам, будет найдено еще много погибших. Причины пожара пока остаются неизвестными.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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