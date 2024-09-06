В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП

В Северной Осетии пять человек стали жертвами дорожной аварии. Об этом сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло на 64 километре автодороги «Моздок-Чермен-Владикавказ». Водитель легковушки, не убедившись в совершении безопасности маневра, совершил обгон и выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с микроавтобусом.
«В результате столкновения погибли пять человек, еще четыре человека пострадали – они доставлены в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.
Подробности аварии устанавливаются.
Владикавказ, Зоя Осколкова
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