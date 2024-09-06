В Дагестане в результате камнепада погибла женщина

В Дагестане камнепад обрушился на автомобиль. В результате один человек погиб, еще один получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба Дагестанавтодора.

Обвал произошел накануне вечером на 37-м километре автомобильной дороги «Буйнакск – Гимры – Чирката» в Унцукульском районе.

«В результате обвала поврежден автомобиль Lada Largus, направляющийся в Ботлихский район. Пострадали два человека – водитель и пассажирка. От полученных травм по пути в больницу пассажирка скончалась», – говорится в сообщении.

К данному моменту дорожники расчистили завалы, препятствий для движения транспорта нет.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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