российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 7 сентября 2024, 16:37 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ ранили шесть мирных граждан в Горловке

Украинские боевики обстреляли детскую больницу в центре Горловки в Донецкой народной республике. Ранены пять взрослых и один ребенок, сообщил глава городского округа Иван Приходько.

ВСУ выбрали для обстрела ранее утро 7 сентября. Они использовали кассетные боеприпасы, которые также остались на земле в районе 85-й школы.

«Все в стиле фашистов. На этот раз детская больница. Пять человек ранены, среди них несовершеннолетняя девочка. Все службы на месте, работают», – написал Приходько в телеграм-канале.

Позже чиновник уточнил, что пострадали шесть человек. У всех ранения разной степени тяжести.

Горловка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,