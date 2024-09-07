ВСУ ранили шесть мирных граждан в Горловке

Украинские боевики обстреляли детскую больницу в центре Горловки в Донецкой народной республике. Ранены пять взрослых и один ребенок, сообщил глава городского округа Иван Приходько.

ВСУ выбрали для обстрела ранее утро 7 сентября. Они использовали кассетные боеприпасы, которые также остались на земле в районе 85-й школы.

«Все в стиле фашистов. На этот раз детская больница. Пять человек ранены, среди них несовершеннолетняя девочка. Все службы на месте, работают», – написал Приходько в телеграм-канале.

Позже чиновник уточнил, что пострадали шесть человек. У всех ранения разной степени тяжести.

Горловка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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