СКР расследует массовое отравление на избирательных участках в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело пол факту массового отравления обедами на избирательных участках в Санкт-Петербурге. По меньшей мере 17 человек обратились за медицинской помощью Адмиралтейском и Кировском районах города.

Члены участковых избирательных комиссий, охранники и полицейские обедали на участках, еду доставляли централизованно. После обеда многим стало плохо, у одного пострадавшего рвоту не могли остановить в течение часа. Готовые обеды включали в себя рис, салат и суфле.

По данным портала 78.ru, среди пострадавших три человека с избирательных участков № 36 и 37, трое – с участка № 15, один – с участка №4, двое – с участка №10, трое – с участка №21, пятеро – с участков № 17 и 18.

«Возбуждено уголовное дело по факту отравления граждан готовой пищевой продукцией на избирательных участках по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», – сообщило Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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