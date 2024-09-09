На водоемах России за выходные погибли 32 человека

За прошедшие выходные на водоемах России погибли 32 человека. Об этом сообщает МЧС РФ.

«В Красноярском крае вблизи села Средний Кужебар на акватории найдена лодка без рыбака. Спасатели ищут пожилого мужчину», – говорится в сообщении.

В Пермском крае поступило сообщение о пустой лодке на берегу реки Сеполь. Тело рыбака обнаружили местные жители.

В Челябинской области 15-летний подросток утонул в карьере в городе Карабаш. Его тело нашли спасатели на двухметровой глубине.

«Еще 39 происшествий зарегистрированы на водных объектах за этот период», – добавили в МЧС.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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