Сбор урожая в Сибири оказался под угрозой из-за проливных дождей

Режим чрезвычайной ситуации ввели в 12 районах Новосибирской области из-за дождей. Осадки мешают проведению уборочной кампании. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.
«12 муниципальных районов ввели режим ЧС, восемь ввели режим повышенной готовности», – цитирует министра ТАСС.
Из-за проливных дождей почва в полях настолько размокла, что комбайны не могут продолжать уборку. В период со 2 по 8 сентября специалисты убрали 20 тыс. га. Шинделов уточнил, что данный показатель является очень низким.
Введение режима ЧС позволит обратиться в федеральный Минсельхоз с предложением об изменении значений целевых показателей области на 2024 год.
Новосибирск, Зоя Осколкова
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