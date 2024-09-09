Сбор урожая в Сибири оказался под угрозой из-за проливных дождей

Режим чрезвычайной ситуации ввели в 12 районах Новосибирской области из-за дождей. Осадки мешают проведению уборочной кампании. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

«12 муниципальных районов ввели режим ЧС, восемь ввели режим повышенной готовности», – цитирует министра ТАСС.

Из-за проливных дождей почва в полях настолько размокла, что комбайны не могут продолжать уборку. В период со 2 по 8 сентября специалисты убрали 20 тыс. га. Шинделов уточнил, что данный показатель является очень низким.

Введение режима ЧС позволит обратиться в федеральный Минсельхоз с предложением об изменении значений целевых показателей области на 2024 год.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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