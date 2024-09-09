Жительницу Ростовской области задержали по подозрению в госизмене

Спецслужбы задержали жительницу Ростовской области, по подозрению в передаче Украине данных о дислокации подразделений ВС РФ. Об этом сообщает региональное управление ФСБ России.

«Сотрудниками ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданки России, связанная с передачей украинской стороне информации о дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что весной 2024 года женщина по заданию главного управления разведки минобороны Украины передала стороне противника сведения, которые могли нанести ущерб одному из критически важных объектов военной инфраструктуры.

Отмечается, что фигурантке пообещали беспрепятственный въезд на территорию Украины и предоставление украинского гражданства в обмен на разведданные.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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