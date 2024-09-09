В Кузбассе четыре подростка сожгли тепловоз

В Кузбассе задержали четырех малолетних преступников, которые подожгли тепловоз. Неизвестный пообещал подросткам вознаграждение за поджог. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что один из молодых людей откликнулся на предложение анонимного куратора, предложившего через социальную сеть заработать деньги нелегальным способом. В противоправную деятельность он вовлек троих знакомых», – говорится в сообщении.

Юноши проникли на территорию предприятия и подожгли тепловоз, принадлежащий местной организации. Все происходящее они снимали на видео. Ущерб составил около 4 млн рублей.

Оперативники задержали подозреваемых в городе Ленинске-Кузнецком. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех возможных эпизодов и соучастников противоправной деятельности», – добавила Волк.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube