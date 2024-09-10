В Оренбуржье произошел пожар на нефтепроводе

В Оренбургской области произошло возгорание на нефтепроводе. По предварительным данным, два человека погибли, трое пострадали. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку.
Пожар произошел накануне на территории Гаршинского месторождения. В этот момент на предприятии проводились сварочные работы. В результате два человека погибли, еще трое получили ожоги.
Прокуратура Курманаевского района Оренбургской области организовала проверку, в рамках которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям или бездействию уполномоченных органов.
«На контроле районной прокуратуры также находятся ход и результаты доследственной проверки», – сообщили в надзорном ведомстве.
Оренбург, Зоя Осколкова
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