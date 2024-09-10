Задержан подозреваемый в убийстве главы районного отдела СКР в Пермском крае

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства руководителя районного отдела ведомства в Пермском крае. Подозреваемый задержан, он сознался.

СКР возбудил уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Одна из версий – убийство на почве ревности, она тщательно проверяется наравне с другими. Раскрытие преступления находится на особом контроле в центральном аппарате ведомства, а глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

«В кратчайший срок подозреваемый был установлен и задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении под стражу», – пояснили в управлении СКР по региону.

Фигурантом дела стал сожитель бывшей жены убитого. Он ворвался в дом следователя и набросился на него с топором на глазах у 11-летнего ребенка. После убийства подозреваемый не пытался скрыться, а сам вызвал полицию. Поводом для нападения стала ревность и решение суда, по которому убитый получил право воспитывать трех детей от бывшей жены, рассказал источник в правоохранительных органах «КП-Пермь».

Пермь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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