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Вторник, 10 сентября 2024, 11:25 мск

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В Красноярском крае задержали банду неонацистов

В Красноярском крае задержали восемь участников неонацистской группировки. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, двое жителей Красноярска создали экстремистское сообщество с целью совершения преступлений в отношении представителей социальной группы «антифашисты» и лиц нерусской национальности, аналогичную группу параллельно создали двое жителей Железногорска. Затем эти группировки объединились.

В СКР уточнили, что четверо участников банды причастны к нападению на гражданина по национальному признаку и к нанесению националистических граффити в Железногорске.

«Возбуждено уголовное дело в отношении восьми жителей города Красноярска и ЗАТО город Железногорск в возрасте от 16 до 19 лет. Четверо из них подозреваются в организации и руководстве экстремистским сообществом, остальные – в участии в экстремистском сообществе», – говорится в сообщении.

В ходе обысков у фигурантов изъяли предметы с символикой экстремизма, а также пневматическое и холодное оружие. Расследование продолжается.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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