В Якутии 35 человек погибли и пострадали в ДТП с автобусом

Три человека погибли, 32 получили различные травмы в ДТП с пассажирским автобусом в Алданском районе Якутии. Прокуратура и Следственный комитет начали проверки обстоятельств инцидента.

По данным Госавтоинспекции республики, авария произошла на 520-м км ФАД «Лена» с автобусом, который направлялся из аэропорта Чульман в Нерюнгринском районе в Алдан.

«В салоне которого находились 35 человек, включая водителя. Среди пассажиров несовершеннолетние отсутствовали. В результате происшествия трое погибли, 32 пассажира получили различные телесные повреждения», – говорится в сообщении ГАИ.

Управление СКР по региону проводит процессуальную проверку, по итогам которой примет решение, есть ли основания для возбуждения уголовного дела. По данным ведомства, кроме трех погибших еще 11 человек получили травмы. «Количество пострадавших уточняется», – добавили в СКР.

В пресс-службе прокуратуры также сообщили о проводимой проверке в связи с гибелью людей в результате аварии.

Алдан, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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