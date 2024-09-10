Три жителя Херсонской области ранены при обстреле ВСУ

Три мирных жителя Голой Пристани ранены в результате воздушных атак с украинской стороны. Украинские боевики выпустили по Херсонской области более 30 снарядов, не считая взрывных устройств, доставленных беспилотниками, рассказал глава региона Владимир Сальдо.

Целями для обстрелов и атак БПЛА стали Алешки, Голая Пристань, Каховка, Новая Каховка, Великая (Большая) Лепетиха, Горностаевка, Днепряны, Казачьи Лагеря, Малокаховка, Новая Маячка, Саги.

«За минувшие сутки боевики выпустили по мирным жителям левобережья Херсонской области более 30 артиллерийских снарядов и миномётных мин. В Голой Пристани в результате обстрела ранены 84-летняя женщина, 68-летний мужчина и 20-летний молодой человек. Пострадавшие госпитализированы в Скадовскую ЦРБ, где получают всю необходимую медпомощь, их жизни вне опасности», – написал губернатор в своем блоге.

Геническ, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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