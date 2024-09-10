В Австралии детям запретят пользоваться социальными сетями. Об этом во вторник заявил премьер страны. Минимальный возрастной предел составит 16 лет – это должно отвлечь подрастающее поколение от гаджетов и «вывести их на футбольные поля».

Энтони Албаниз заявил , что в этом году будет введен федеральный закон, ограничивающий доступ детей к социальным сетям , назвав влияние этих сайтов на молодых людей «бичом».

По словам Альбанезе , минимальный возраст детей для входа в соцсети пока не определен, но ожидается, что он составит от 14 до 16 лет.

Премьер-министр заявил, что его собственным предпочтением была бы блокировка пользователей младше 16 лет.

Лидер левоцентристских сил заявил, что в ближайшие месяцы пройдут испытания по проверке возраста, хотя аналитики сомневаются в технической возможности введения возрастного ограничения в Интернете.

«Я хочу, чтобы дети оторвались от своих гаджетов и вышли на футбольные поля, в бассейны и на теннисные корты», – сказал Альбанезе.

«Мы хотим, чтобы они получили реальный опыт общения с реальными людьми, потому что мы знаем, что социальные сети наносят социальный вред», – сказал он национальной телерадиовещательной компании ABC.

Между тем, аналитики предупреждают, что возрастное ограничение не принесет пользы проблемным детям.

«Это грозит нанести серьезный вред, лишая молодых людей возможности принимать значимое и здоровое участие в цифровом мире», – считает Дэниел Ангус, руководитель центра исследований цифровых медиа в Технологическом университете Квинсленда.

«В установлении границ, ограничивающих доступ молодых людей, есть логика», – считает Саманта Шульц, старший социолог по вопросам образования в Университете Аделаиды. – Однако проблема не в молодежи, а регулирование молодежи упускает из виду более насущную задачу регулирования безответственных платформ социальных сетей. Социальные сети – неизбежная часть жизни молодых людей».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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