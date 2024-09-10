Житель Новосибирска захватил в заложники женщину и троих детей

В Новосибирске мужчина ночью удерживал в квартире женщину с тремя детьми. Заложников удалось освободить, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело.

Ночью в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир, расположенной на улице Жуковского, мужчина, угрожая применением оружия, незаконно удерживает женщину и троих ее детей в возрасте 12 и 13 лет.

«В результате совместных действий сотрудников правоохранительных органов гражданин был задержан, женщина и ее несовершеннолетние дети не пострадали», – сообщили в региональном управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено по п. «г», д», «ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ (Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении двух и более лиц).

В свою очередь в прокуратуре Новосибирской области уточнили, что пьяный мужчина требовал от властей передать ему 3 млн рублей, угрожая оружием, он захватил и удерживал сожительницу с детьми. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела. Дети временно помещены в местный центр социальной помощи.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube