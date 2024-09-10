Умер еще один пострадавший в ДТП с автобусом в Якутии

Число жертв ДТП с автобусом в Якутии увеличилось до четырех человек. Четверо пострадавших находятся в реанимации.

«По уточненной информации, пострадали 34 человека, в том числе четыре погибли», – сообщили в республиканском главке МЧС.

Глава Алданского района Александр Шестопалов рассказал, что в больницу привезли 30 человек из упавшего автобуса. Шесть человек получили небольшие травмы, после оказания первой помощи их отпустили домой. Четыре человека поместили в реанимацию.

«12 госпитализированы, четверо пострадавших – в реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое. Шестерым амбулаторно оказана медицинская помощь, и они ушли домой», – приводит слова чиновника ЯСИА.

Напомним, пассажирский автобус слетел с дороги на перевале Тит в Алданском районе Якутии. Первоначально сообщалось об 11 пострадавших. Прокуратура и СКР начали проверку обстоятельств инцидента.

Алдан, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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