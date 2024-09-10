В Дагестане девушка умерла во время операции по ринопластике

В Махачкале проверят частную клинику, где во время операции скончалась 23-летняя пациентка. Об этом сообщает прокуратура.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в одной из частных клиник в Махачкале пациентка умерла во время операции по ринопластике.
«По данному факту организована проверка, провести ее поручено прокуратуре Советского района Махачкалы. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства при оказании медицинских услуг в данной организации. Поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки», – сообщили в надзорном ведомстве.
Кроме того, проверку проводит Следственный комитет.
Махачкала, Зоя Осколкова
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