В Ингушетии сотрудник банка украл 35 млн рублей

В Ингушетии сотрудника банковского отделения подозревают в краже 35 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По время проведения аудита в одном из кассово-инкассаторских центров специалисты не досчитались 35 млн рублей. При этом в документах бухгалтерского учета сумма отражалась как в наличии. Заместитель управляющего отделения банка обратился в полицию.

«Оперативники уголовного розыска республиканской полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых по подозрению в совершении кражи задержали руководителя кассы – 35-летнего жителя Магаса», – сообщили в полиции.

Установлено, что сотрудник забрал деньги еще в начале 2023 года. Чтобы скрыть следы преступления, он вносил в банковскую программу фальшивые отметки о расходовании средств на различные цели.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Суд отправил фигуранта под стражу.

Магас, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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