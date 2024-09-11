В Удмуртии в бане с 27 отдыхающими произошел пожар

В Удмуртии произошел пожар в бане, где находились десятки посетителей. В результате пострадали два человека. Об этом сообщает МЧС.

Компания из 27 молодых людей отдыхала в бане, когда произошло возгорание. Посетители открыли дверь в парилку, а оттуда вырвалось пламя.

«Два молодых человека получили ожоги», – говорится в сообщении.

Огонь распространился на 50 квадратных метров, пламя потушили девять специалистов и четыре единицы техники МЧС.

Предположительно, пожар произошел из-за перекала печи.

Ижевск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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