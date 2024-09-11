В Дагестане полицейских подозревают в связях с наркоторговцами

В Дагестане четверых полицейских задержали по подозрению в связях с наркоторговцами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

«Задержали четырех сотрудников Ногайского РОВД за превышение должностных полномочий. Их подозревают в связях с торговцами наркотиками», – сказал собеседник агентства.

Преступление выявили сотрудники ФСБ, задержание проводили сотрудники главных управлений правоохранительных органов по СКФО. Источник уточнил, что «всё РОВД под подозрением».

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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