В Ростовской области произошла смертельная авария со скорой

В Ростовской области один человек погиб в ДТП с машиной скорой помощи. Об этом сообщает Госавтоинспекция.
Авария произошла на 131-м километре автодороги Ростов – Семикаракорск – Волгодонск. Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной медиков.
В результате водитель легковушки скончался от полученных травм. В машине скорой пострадал один человек.
На месте работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова
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