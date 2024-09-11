В Ростовской области произошла смертельная авария со скорой

В Ростовской области один человек погиб в ДТП с машиной скорой помощи. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Авария произошла на 131-м километре автодороги Ростов – Семикаракорск – Волгодонск. Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной медиков.

В результате водитель легковушки скончался от полученных травм. В машине скорой пострадал один человек.

На месте работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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