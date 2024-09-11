Женщина в белом халате таскала за волосы девочку в туберкулезном диспансере Барнаула

В Алтайском крае прокуратура, следственный комитет и минздрав проверяют инцидент в туберкулёзном санатории Барнаула. В частности, на видео попала сцена, когда женщина в белом халате грубо разговаривает с маленькой девочкой, а потом таскает ее за волосы и пинает. Очевидец в соцсетях сообщает, что ребенок – из детского дома.

«По сообщению социальных сетей и СМИ о ненадлежащем контроле за лечебным и воспитательным процессом в период нахождения несовершеннолетнего пациента в детском туберкулёзном санатории города Барнаула зарегистрирована доследственная проверка. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учреждения на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Кроме того, следователями СК будет тщательно изучено видео, размещённое в соцмедиа, в котором демонстрируется применение физической силы к малолетнему ребёнку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении СУСК.

Барнаул, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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