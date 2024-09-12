В Костроме танкер столкнулся с железнодорожным мостом на Волге

В Костроме танкер врезался в перекрытие моста через Волгу. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
ЧП на воде произошло на 601-м километре реки. Судно направлялось из Татарстана в Ярославль и столкнулось с перекрытием железнодорожного моста на перегоне станции Кострома-Новая-Каримово.
«Пострадавших нет, задержек в движении по железнодорожному мосту нет, розлива топлива нет. Устанавливается причиненный ущерб», – говорится в сообщении.
В пожарно-спасательной службе Костромы уточнили, что танкер задел перекрытие моста, пройдя в пролёт, не предназначенный для грузовых судов.
Кострома, Зоя Осколкова
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