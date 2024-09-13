В Бурятии девочку насмерть придавило деталью от трактора

В Бурятии девочка погибла, когда на нее упала металлическая деталь от трактора. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Трагедия произошла в селе Турке. Дети играли у трактора ТТ-4, который оставил на хранение возле дома местный житель.

«Одна из девочек залезла на погрузочный щит, где лежал плохо закрепленный металлический отвал, который скатился вниз вместе с ребенком и придавил девочку. От полученных повреждений несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия», – говорится в сообщении.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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