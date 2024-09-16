В Бурятии пьяный рыбак переехал спящего в палатке приятеля

В Бурятии пьяный мужчина случайно задавил своего приятеля, который спал в палатке. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в Баргузинском районе. Рыбаки выпивали на берегу реки, один из них уснул за столом и проснулся ночью от холода. Он решил согреться в машине и завел двигатель, автомобиль покатился и наехал на палатку, где спал второй мужчина.

Пострадавший получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы», – сообщили в региональном управлении СКР.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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