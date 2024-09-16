Застройщик украл почти 1 млрд рублей по контракту с Минобороны

В Красноярске задержали бизнесмена, которого подозревают в хищении почти 1 млрд рублей, выделенных на строительство объекта для Министерства обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, с мая 2021 года по март 2023 года фигурант совместно с иными неустановленными лицами вывел в теневой оборот не менее 993 млн 812 тысяч рублей, проводя фиктивные операции под видом закупки материалов выполнения работ и оказания услуг. Деньги злоумышленники выводили через банковские счета аффилированных подозреваемому юрлиц.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере). Подозреваемого задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с красноярскими коллегами.

Компания фигуранта выступала подрядчиком по контракту, заключенным между Министерством обороны России и ФГУП «Главное военно-строительное управление N4» на строительство центра управления связи Минобороны. Стоимость проекта оценивалась в 6,8 млрд рублей. В связи с неисполнением обязательств договор был расторгнут 1 марта прошлого года в одностороннем порядке. К этому времени готовность объекта составила только 6%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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