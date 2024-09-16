В Алтайском крае две женщины погибли при обрушении свай на заводе

В Алтайском крае две сотрудницы завода железобетонных изделий погибли в результате несчастного случая. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.
ЧП произошло в помещении формовочного цеха ООО «Бийский завод ЖБИ» города Бийска. Железобетонные сваи обрушились на двух сотрудниц. Одна из них скончалась на месте происшествия. Вторую пострадавшую доставили в больницу, где она умерла от полученных травм.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Следователи регионального СУСК проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
Бийск, Зоя Осколкова
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