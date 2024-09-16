В Пермском крае один человек погиб при столкновении лодки с нефтяной вышкой

В Пермском крае проводят проверку по факту гибели человека при столкновении лодки с нефтяной вышкой. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России.

ЧП на воде произошло в ночное время 15 сентября. Моторная лодка с четырьмя взрослыми людьми на борту, двигаясь в акватории реки Кама, вблизи деревни Зуята на расстоянии около 250 метров от берега столкнулась с бетонным основанием законсервированной нефтяной вышки.

«В результате столкновения мужчина 1977 г. р. погиб, трое других граждан травмированы незначительно, лодка получила технические повреждения, но осталась на плаву», – говорится в сообщении.

Действия судоводителя проверяются по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном).

Пермь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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