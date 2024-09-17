Известный рэпер Пафф Дэдди арестован по подозрению в торговле людьми в сексуальных целях

Шон «Дидди» Комбс, известный как рэпер Пафф Дэдди, был арестован в понедельник вечером в Нью-Йорке после вынесения обвинительного заключения большим жюри.

По данным The New York Times, человек, знакомый с обвинительным заключением, подтвердил факт судебного преследования 54-летнего музыкального продюсера, но деталей обвинений не раскрыл. Большинство СМИ, описывающих детали ареста рэпера, говорят о том, что речь идет об обвинении в торговле людьми в сексуальных целях, изнасилованиях, физическом насилии и так далее.

Источники в правоохранительных органах сообщили TMZ, что Комбс был арестован сотрудниками Министерства внутренней безопасности в отеле в центре Манхэттена поздно вечером в понедельник и доставлен в отделение ФБР на Манхэттене.

Власти планировали арестовать Комбса во вторник, но «произошло что-то, что заставило» федеральных чиновников взять его под стражу раньше, чем планировалось, сообщил источник изданию.

По данным TMZ, прокурор США Дэмиан Уильямс заявил, что Комбс был задержан в связи с запечатанным обвинительным заключением, выданным Южным округом Нью-Йорка.

Адвокат Дидди Марк Агнифило опубликовал заявление для DailyMail.com, в котором говорилось: «Мы разочарованы решением прокуратуры США возбудить, по нашему мнению, несправедливое судебное преследование г-на Комбса».

Агнифило добавил: «Пожалуйста, воздержитесь от суждений, пока не узнаете все факты. Это действия невиновного человека, которому нечего скрывать, и он с нетерпением ждет возможности очистить свое имя в суде».

Обвинительное заключение, вынесенное в понедельник вечером, прозвучало менее чем через шесть месяцев после того, как 25 марта федеральные власти провели обыски в домах музыкального магната в Лос-Анджелесе и Майами. (TMZ отметил, что громкий арест в понедельник, по-видимому, был связан с расследованиями).

Комбс большую часть прошлого года находился в центре внимания после того, как в ноябре 2023 года он быстро урегулировал судебный иск со своей бывшей девушкой Кэсси Вентура, в котором она утверждала, что он занимался торговлей людьми в сексуальных целях и подвергал ее насилию. После нее последовали еще несколько аналогичных исков от других пострадавших.

Лос-Анджелес, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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