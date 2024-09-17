В Бурятии мать выбросила новорожденного сына в выгребную яму

В Улан-Удэ женщина родила ребенка и выбросила его в выгребную яму туалета. Об этом сообщает региональное управление СКР.

«По данным следствия, подозреваемая проживала в частном доме с родителями и скрывала от них свою беременность. 16 сентября раним утром во дворе дома она родила живого доношенного ребенка, которого оставила в выгребной яме туалета, где наступила его смерть», – говорится в сообщении.

Женщина рассказала о произошедшем своей приятельнице, а та обратилась в правоохранительные органы.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ).

По делу назначена судебно-медицинская экспертиза и проводятся другие следственные действия.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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