«Живой Нострадамус» из Бразилии предупредил человечество, что его в ближайшие месяцы ждет большое число стихийных бедствий. Кроме того, большой проблемой он назвали работу по разработке искусственного интеллекта, который рано или поздно выйдет из-под контроля людей.
Как пишет Daily Mail, новый «Живой Нострадамус» – это 37-летний Атос Саломе, он дипломированный парапсихолог из Бразилии. Ранее он предсказал пандемию коронавируса, смерть королевы Елизаветы II и астероиды, летящие к Земле.
Поскольку искусственный интеллект внедряется во многих отраслях промышленности, некоторые ученые предупреждают, что технология может выйти из-под контроля.
В эксклюзивном интервью FEMAIL Саломе заявил: «За последние несколько лет искусственный интеллект значительно продвинулся вперед и грозит кардинально изменить различные сферы общества. Если ничего не делать, ИИ достигнет той стадии, когда он выйдет из-под контроля. Он будет делать вещи, которые находятся вне человеческого контроля и управления, способами, выходящими за рамки его понимания».
«Живой Нострадамус» опасается, что однажды компьютеры получат контроль и станут смертоносными.
Атос заявил, что японская компания Sakana AI, созданная в 2023 году и занимающаяся разработкой технологий для оказания помощи Японии и ее союзникам, может быть описана как прекрасный пример более поздней угрозы. В частности, стартап в области искусственного интеллекта заявил, что создал первого в мире ученого-ИИ, который, как выяснилось, способен переписывать собственный код, как будто он действует на основе собственного интеллекта.
Кроме того, Саломе предупредил, что в ближайшие месяцы количество стихийных бедствий возрастет. Речь идет о тайфунах, ураганах, лесных пожарах и вулканической активности.
Саломе заявил, что теперь сила тайфунов, обрушивающихся на азиатские страны, включая Филиппины, Вьетнам и некоторые районы Китая, возрастет.
Это произошло после того, как в Мьянме произошло сильное наводнение из-за тайфуна Яги, в результате которого более 230 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.
В результате наводнений погибло не менее 33 человек.
Саломе также заявил, что ураганы и циклоны пятой категории станут более частыми, и это затронет Мексиканский залив и Флориду в США.
Он предсказал, что в других местах мы увидим рост вулканической и сейсмической активности вдоль Тихоокеанского огненного кольца, особенно на острове Ява в Индонезии и на побережье, которое тянется от северной Калифорнии до южной части Британской Колумбии в Канаде.
Москва, Елена Васильева
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