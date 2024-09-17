В Перу туристический автобус попал в ДТП при спуске с Мачу-Пикчу

Около тридацати туристов, в том числе шестеро итальянцев, получили серьезные ранения в Перу, когда их автобус разбился при спуске с Мачу-Пикчу, сообщила местная полиция.

Все пострадавшие госпитализированы с множественными переломами.

Водитель, по-видимому, не справился с управлением, и автомобиль упал с зигзагообразной горной дороги, соединяющей историческое место с туристическим городом Агуас-Кальентес, с высоты около 15 метров. «У нас 30 раненых туристов: их всех доставили в Куско», – сообщил представитель перуанской полиции.

Сразу после аварии на помощь туристам пришли местные власти и жители.

Помимо итальянцев, среди пострадавших также были чилийцы и гватемальцы, пять граждан Мексики, двое японцев и один китаец. Полиция начала расследование происшествия.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube