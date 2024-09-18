В Уссурийске огонь перекинулся еще на четыре здания складов

Пожар в районе «Китайского рынка» в Уссурийске охватил еще четыре здания. Предварительно, возгорание началось при разгрузке стройматериалов.

По данным МЧС, пожар начался на складе стройматериалов. Теперь горят пять зданий на площади 3 000 кв. м. На борьбу с огнем отправили 71 пожарного и 19 единиц техники. МЧС вызвало два пожарных поезда из Сибирцево и Владивостока.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как территорию складов покидает горящая фура. Водитель рассказал, что во время выгрузки монтажной пены в прицепе раздался грохот и возникло пламя. Поэтому водитель отогнал машину подальше от зданий, но огонь успел перекинуться на склад, рассказали в прокуратуре Приморского края. Ведомство начало проверку в связи с пожаром.

Территория и здания принадлежат индивидуальному предпринимателю.

Местные жители написали в городских пабликах, что столб черного дыма виден почти из любой точки города. Некоторые услышали дробные громкие звуки и предположили, что огонь добрался до склада пиротехники.

Уссурийск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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