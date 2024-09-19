В ходе расследования дела дагестанских банкиров обнаружили почти две тысячи бриллиантов

Правоохранители обнаружили усыпанные бриллиантами драгоценности в ходе расследования дела в отношении бывших сотрудников банка в Дагестане. Об этом сообщает РИА «Новости».

Расследование касается бывших сотрудников филиала Россельхозбанка, которые, по версии следствия, помогли дагестанскому заводу получить кредит.

Как сообщается в материалах дела, в ходе расследования была арестована банковская ячейка. В сейфе обнаружили ювелирные украшения из золота, серебра и палладия.

В частности, правоохранители изъяли пять колец с бриллиантами, семь пар сережек, усыпанных драгоценными камнями, – одна из пар насчитывает 618 бриллиантов, брошь и два браслета, украшенных алмазами, а также золотую цепь.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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