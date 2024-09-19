В ДНР два человека пострадали при атаке дронов

Украинские беспилотники сбросил бомбы на мирных граждан в Горловке и Владимировке. Ранены мужчины 60 и 23 лет, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«В Никитовском районе Горловки ранения средней степени тяжести получил мужчина 1964 года рождения. Во Владимировке Волновахского муниципального округа в результате детонации взрывоопасного предмета на открытой территории ранения средней степени тяжести получил мужчина 2001 года рождения», – написал Пушилин в телеграм-канале.

Он заверил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Горловка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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