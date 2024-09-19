Мирный житель Херсонской области убит во время обстрела ВСУ

Украинские боевики убили пенсионера во время обстрела села Киары в Херсонской области РФ, рассказал глава региона Владимир Сальдо.

За минувшие сутки ВСУ несколько раз вели обстрел левобережья Херсонской области. По данным губернатора, украинские боевики выпустили по мирным поселениям 45 снарядов. Целями ударов стали Алешки, Каховка и Новая Каховка, Великая и Малая Лепетихи, Горностаевка, Каиры, Князе-Григорьевка, Новая Маячка.

«В результате варварских обстрелов в Каирах убит 66-летний местный житель. Повреждены электросети в Алешкинском округе, безз света остались 12 населённых пунктов», – написал губернатор в своем блоге.

Каиры, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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